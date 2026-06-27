Fudbaleri Egipta i Irana odigrali su nerešeno 1:1 u poslednjem kolu grupe G na Svetskom prvenstvu.

Egipćani su na ovom meču tražili pobedu kako bi bili prvi u grupi i dobro su počeli pošto su poveli već u petom minutu. Iranci su vrlo brzo odgovorili i izjednačili, a malo je nedostajalo da naprave preokret i dođu do senzacionalne pobede.

U dubokoj sudijskoj nadoknadi je Iran postigao gol za 2:1. Usledilo je veliko slavlje igrača, a onda potpuni šok. Pogodak je poništen zbog ofsajda i Iranci su ostali bez pobede.