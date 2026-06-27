Ni dva dana nakon incidenta i sukoba Edina Džeka sa jednim od pomoćnika Sergeja Barbareza bura se ne stišava.

Nakon što se oglasio fudbaler Šalkea, sada je to učinila i njegova supruga Amra Džeko.

- Za sve one portale, medije, za sve one željne senzacionalizma, za sve one koji traže dlaku u jajetu, za sve one koji traže loše u čudu koje je napravljeno, za sve one koji su ikada sumnjali u to kakav je Edin Džeko čovek, a veliki je čovek, pa tek onda veliki igrač, ali i ččovek od krvi i mesa, satkan od strasti, emocije, ljubavi prema Bosni i Hercegovini. Prema svemu što nosi predznak BiH, za sve njih, pogledajte snimak odmah nakon utakmice i prestanite pokušavati poljuljati ove momke.

- Ne možete! Jednostavno, jači su od svih sumnji, svih predrasuda, svih saplitanja, svih pokušaja da im se nametne neki nefudbalski narativ. Jači su od svih nas zajedno i neka su. Porodica su, ljubav su, čudo su. Pustite ih neka uživaju, jer oni su ti koji su nas usrećili. Ne mi njih, već oni nas i tu ću staviti tačku - stoji u poruci Amre Džeko.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina će u nokaut fazi Mundijala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.