Grupna faza Svetskog prvenstva se polako privodi kraju. Pred nama je ostala još jedna noć u kojoj će se odigrati utakmice trećeg kola u grupama J, K i L, nakon čega ćemo imati ceo kostur.

Međutim, dok se te utakmice ne odigraju, saznali smo novih pet parova prve runde nokaut faze. Branilac titule Argentina će igrati protiv Zelenortskih ostrva. Debitant je odigrao bez golova sa Saudijskom Arabijom i zauzeo drugo mesto ispred Urugvaja, koji je porazom od Španije završio takmičenje.

Pobednik tog duela u osmini finala sastaće se sa boljim iz meča Australija – Egipat, pošto su obe ekipe završile grupnu fazu na drugoj poziciji u svojim grupama.

Francuska, koja je osvojila prvo mesto u Grupi I, za prolaz među 16 najboljih igraće protiv Švedske, dok će se Nemačka sastati sa Paragvajem. Pobednici ta dva susreta ukrstiće se u osmini finala.

Norveška će kao drugoplasirana iz Grupe I u nokaut fazi igrati protiv Obale Slonovače, a uspešniji iz tog duela za četvrtfinale će se boriti protiv pobednika meča Brazil – Japan.

Do sada poznati parovi šesnaestine finala Mundijala su: Južna Afrika – Kanada, Holandija – Maroko, Brazil – Japan, Bosna i Hercegovina – Sjedinjene Američke Države, Argentina – Zelenortska Ostrva, Australija – Egipat, Francuska – Švedska, Nemačka – Paragvaj i Norveška – Obala Slonovače.