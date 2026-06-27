Fudbalska reprezentacija Argentine će u trećem kolu grupe J na Svetskom prvenstvu igrati protiv Jordana.

Branilac titule je sa dve pobede u prva dva meča obezbedio prvo mesto u grupi, pa u ovom susretu neće imati rezultatski imperativ. To je prilika za selektora Lionela Skalonija da odmori nosioce igre pred nokaut fazu.

Ipak, očekivalo se da Lionel Mesi zaigra od starta na ovom meču, ali to neće biti slučaj. Skaloni je potvrdio da najbolji fudbaler svih vremena neće biti u prvoj postavi i meč će početi sa klupe. Ova odluka je privukla veliku pažnju fudbalske javnosti. Mesi je do sada postigao svih pet golova Argentine i nalazi se u vrhu trke za Zlatnu kopačku, što dodatno daje težinu njegovom statusu u timu.

Skaloni je objasnio da je reč o rotaciji i poverenju u ceo tim, ističući da svi igrači zaslužuju priliku. Ipak, plan je jasan – Mesi će ući sa klupe, ali neće biti pošteđen u potpunosti, jer i sam želi da zadrži takmičarski ritam.

Prema najavama, Argentina će u napadu priliku dati Nikou Pazu i Hulijanu Alvarezu, dok će i Lautaro Martines biti odmoren. Cilj je jasan. Treba održati formu bez prevelikog rizika po nosioce igre.

Utakmica je na programu u nedelju od 4 ujutru po srednjeevropskom vremenu.