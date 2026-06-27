Fudbaleri Irana odigrali su nerešeno 1:1 sa Egiptom u trećem kolu grupe G na Svetskom prvenstvu. Ova ekipa je prvu fazu Mundijala završila na trećoj poziciji i sada zavisi od raspleta u drugim grupama.

Azijska selekcija je grupnu fazu završila sa tri osvojena boda i trenutno zauzima poziciju koja je vodi u borbu za status jedne od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Međutim, put ka nokaut fazi više ne zavisi samo od njih – već i od rezultata u preostalim grupama.

Da bi Iran prošao dalje, mora da se poklopi barem jedan od tri scenarija u završnim mečevima drugih grupa.

Prvi scenario: Hrvatska da izgubi od Gane

Drugi scenario: DR Kongo da ne pobedi Uzbekistan

Treći scenario: Da meč Austrija – Alžir ne završi nerešeno

U ovom trenutku, Iran ima bolje šanse od tri konkurenta u borbi za treće mesto, ali im je potreban još najmanje jedan “povoljan” rasplet iz preostalih grupa kako bi se domogli nokaut faze.