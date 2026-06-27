Fudbalska reprezenzacija Hrvatske večeras od 23 sata igra meč trećeg kola grupe L na Svetskom prvenstvu protiv Gane. Za "vatrene" je to meč odluke brojne su kalkulacije o konačnom plasmanu, ali je sigurno da naše komšije i bod vodi dalje.

Hrvati su u prvom kolu izgubili od Engleske sa 4:2, da bi potom minimalnim rezultatom pobedili Panamu, pa imaju tri boda. S druge strane, Gana je sakupila četiri boda zahvaljujući trijumfu protiv Paname (1:0) i remiju sa Engleskom (0:0).

Ovaj meč je najavio i selektor Hrvatske Zlatko Dalić koji je bio prilično oštar.

- Čeka nas protivnik koji je već osigurao prolaz. Nisu primili gol i opasni su u tranziciji. Moramo biti bolji nego u prethodna dva meča, popraviti određene stvari u igri, ne gubiti lopte kao do sada. Prespori smo i moramo biti odgovorniji. Svesni smo koliko nam ovo znači i koliko je rival težak. Znamo svoj cilj i sve ćemo popraviti - rekao je Dalić na konferenciji za medije.

Komentar je dao i Ivan Perišić.

- Nismo imali mnogo vremena za treninge. Imamo analizu, a sutra idemo da damo sve od sebe i budemo bolji nego u prve dve utakmice. Znamo šta nam je potrebno.