Zlatko Dalić, dugogodišnji selektor Hrvatske, skoro celu deceniju predvodio je "vatrene" do velikih uspeha na evropskoj i svetskoj sceni, ali uskoro otvara novo poglavlje u trenerskoj karijeri.

Sa Hrvatskom je bio drugi i treći na svetskim prvenstvima 2018. i 2022. godine, srebro je osvojio i u Ligi nacija 2023.

Ipak, posle Mundijala ove godine, na kom je Hrvatska ispala u šesnaestini finala od Portugala (2:1), Dalić je odlučio da je vreme za promenu sredine, pa je na njegovo mesto došao Slaven Bilić.

Sada su za Dalićeve usluge zainteresovane tri reprezentacije, javljaju hrvatski mediji. U pitanju su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Južna Koreja.

Prema informacijama koje stižu iz Hrvatske, najozbiljnija opcija u ovom trenutku su Ujedinjeni Arapski Emirati, gde Dalića navodno čeka ugovor od oko pet miliona evra po sezoni.



Saudijska Arabija i Južna Koreja traže iskusnog stručnjaka sa rezultatima na najvećoj međunarodnoj sceni, a Dalićevi uspesi sa Hrvatskom čine ga jednim od najtraženijih slobodnih trenera na tržištu.