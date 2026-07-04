Fudbalska reprezentacija Hrvatske nije uspela da se plasira u osminu finala Mundijala, pošto je na startu eliminacione faze izgubila od Portugala sa 2:1.

"Vatrene" čekaju brojne promene, a gotovo je izvesno da Zlatko Dalić više neće biti selektor.

Situaciju oko Dalićeve budućnosti, kao i potencijalne naslednike, komentarisali su stručni analitičari u HRT-ovoj emisiji "Americana", Robert Mateoni i Tomislav Ivković. Mateoni je istakao kako bi, prema njegovim informacijama, naslednik mogao da bude Slaven Bilić, bivši selektor koji je Hrvatsku vodio od 2006. do 2012. godine.

- Nakon svakog velikog ciklusa dolaze promene koje ne moraju značiti da će biti bolje. Ne znači ni da će biti lošije, ali biće nešto drugačije. Mi moramo sagraditi novu reprezentaciju, formirati novu priču. Po mojim saznanjima, Zlatko Dalić neće nastaviti svoj put - svojom odlukom, jer on misli da je to vreme došlo svom kraju. Neće nastaviti ni Luka Modrić, a onaj ko dolazi ne može raditi priču na temelju ove. Mora napraviti novu priču i neki novi put za ovu mlađu gardu. Sve vodi prema tome da će to biti Slaven Bilić, po kuloarskim informacijama koje traju već neko vreme - zaključio je Mateoni.