Utakmica Meksika i Engleske na stadionu Asteka biće odigrana prema planu u noći između nedelje i ponedeljka od dva sata ujutru po našem vremenu.

Iako je u petak bilo najave da je meč pomeren za šest sati ranije, sa 18 časova na podne prema tamošnjem vremenu, to se neće dogoditi posle još jednog obrta u poslednjem trenutku.

Informacija o promeni termina potekla je od meksičkih novinara, koji su saznali za plan svetske "Kuće fudbala" (FIFA) da se ipak igra šest sati ranije zbog najave nevremena i snažne grmljavine. Obrazloženje je bilo da su nadležni zabrinuti zbog udara groma i zbog eventualnih poplava oko stadiona.

Ono što nije rečeno, a nagađa se, je to da su i organizator i domaćin utakmice verovatno bili zabrinuti i zbog potencijalnih nereda u toku večeri, jer je tokom proslave plasmana Meksika u Meksiko Sitiju bilo čak četvoro stradalih.

Tokom prvih nagoveštaja promene termina, reprezentacija Engleske bila je na treningu u svojoj bazi u Kanzasu i nije imala pojma šta se događa. Hitno je najavljeno i saopštenje FIFA o izmeni u satnici neposredno pred meč, kakva dosad nije viđena. A, onda je nastao još veći haos.

Oko 21 čas u petak, predstavnici Fudbalske asocijacije Engleske stupili su u kontakt sa FIFA i saznali da zaista postoji ideja o promeni termina. Čelnici engleskog saveza su tražili vreme da razmisle i razmotre opcije, posle čega su počeli još intenzivniji pregovori, u kojima su učestvovali i predstavnici meksičkog saveza.

- Posle toga je reprezentacija Engleske poletela za Meksiko Siti, ne znajući uopšte kada će meč biti odigran - objavio je Bi-Bi-Si. I upravo su Meksikanci optužili britanski javni servis da lobira promenu termina i da traži vreme koje više odgovara publici u Engleskoj, ali je Bi-Bi-Si hitno reagovao i objasnio preko portparola da "nije uključen u te pregovore".

Rasplet zamršene situacije počeo je u 22 časa, kada su Meksikanci saznali da FIFA razmišlja da odustane od svega i da ostavi termin od 18 časova po tamošnjem vremenu, što se i dogodilo.



