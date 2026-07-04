Kako prenosi britanski Daily Mail, čak osam fudbalera imalo je tragove klenbuterola na doping testovima sprovedenim tokom turnira.

Svetska antidoping agencija (WADA) odmah je pokrenula istragu kako bi utvrdila poreklo zabranjene supstance, ali su prve procene pokazale da nije reč o svesnom pokušaju poboljšanja performansi – već o konzumiranju kontaminiranog mesa tokom boravka delegacije u Meksiku.

Iako je postupak i dalje zvanično otvoren, a klubovi obavešteni o rezultatima, sve ukazuje na to da fudbaleri neće biti suspendovani. Antidoping protokoli dozvoljavaju oslobađanje od kazne ukoliko se dokaže da je pozitivni nalaz posledica slučajne kontaminacije hranom.

Identičan incident dogodio se i 2011. godine na Gold kupu, kada je pet reprezentativaca Meksika takođe bilo pozitivno na klenbuterol iz mesa, nakon čega su posle istrage u potpunosti oslobođeni svih optužbi.

Tunis je inače bio u grupi sa Holandijom, Švedskom i Japanom i ostvario je sva tri poraza uz gol razliku 2:12.