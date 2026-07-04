Ženski odbojkaški klub Partizan je u prethodnoj sezoni uspeo da napravi iskorak u odnosu na kampanju od pre godinu dana s obzirom na to da su crno-bele obezbedile plasman u plej-of na čijem startu su eliminisane od kasnijeg šampiona Tenta.

Okončana je saradnja sa Nenadom Živanovićem, novi šef stručnog štaba je dobro poznato lice, Marko Tomašević.

On je bio pomoćnik pomenutom strategu, a već dugi niz godina radi u klubu. Da je došlo do dogovora u razgovoru za "Sportski žurnal" potvrdio je i prvi čovek kluba, Marko Radulović.

- Posle nekoliko pregovora sa potencijalnim trenerima, uprava kluba je imala sastanak i doneta je odluka da trener ženskog prvog tima u sezoni 2026/27 bude Marko Tomašević. Ništa novo za Marka, on je bio dugogodišnji pomoćni trener i 10 godina je u Partizanu. Ostaje i njegov asistent Ranko Ivanović. Preostali deo stručnog štaba kondicioni trener, statističar takođe na svojim pozicijama. Odlučili smo se za takav potez jer pre svega oni znaju tu decu, oni su ih stvarali od mlađih kategorija preko juniorki i sada prvog tima. To su treneri koji prate našu viziju da šansu dajemo deci iz našeg pogona. Imamo generaciju o kojoj se priča i koja će vrlo brzo biti na velikoj sceni. Stvaramo igrače, želimo da stvaramo i trenere kao pomenuti tandem i da dižemo i njih. Hteli smo da im ukažemo poverenje i probamo da rastemo i na tom polju. Deca su navikla na njihov rad, sigurno će napredovati i nastaviti odbojkaški da rastu – istakao je Radulović.