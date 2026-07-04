Četiri pojačanja su do sada stigla na "Marakanu“: Muhamed Čam Saračević, Loizos Loizu, Mohamed Abu Fani i Kristijan Balov. Najbolji utisak ostavio je Izraelac Abu Fani.

Abu Fani (28) je u Crvenu zvezdu stigao za 1.000.000 evra i bonuse iz Ferencvaroša na direktan zahtev trenera Dejana Stankovića, koji je sa omalenim vezistom radio u Budimpešti.

Pohvalno o dolasku reprezentativca Izraela je govorio i generalni direktor Crvene zvezde – Zvezdan Terzić. On je za Mohameda Abu Fanija rekao da je modernija verzija Gelora Kange.

I upravo je u pripremnim mečevima protiv Amštetena, Slovana i Blau Vajs Linca, pokazao da zaista podseća na Kangu.

Nizak je, ima nisko težište i veoma je okretan. Kada se oslobodi čuvara otvara opasne kontranapade. Ima odličan pregled igre, osećaj za pas u prostor i siguran kratak pas do prvog igrača. Voli kao i Kanga da dugim loptama menja stranu i tu je sigurniji od Gabonca. Sjajnom loptom je uposlio Mirka Ivanića protiv Blau Vajs Linca, a ovaj je posle tog dodavanja zatresao mrežu.

Isitini za volju, nema ubojit šut kao Kanga, ali, na mentalnom planu deluje da je mnogo bolji od Gabonca.

Nije Zvezda blistala na pripremnim mečevima, ima tu mnogo prostora za napredak. Dejana Stankovića čeka težak posao, a desnu ruku na terenu mogao bi da ima upravo u Faniju koji se ozbiljno nameće kao lider ekipe.

Ponikao je u Makabiju iz Haife u kom je zabeležio prvi seniorski nastup. Zatim je na pozajmicama nastupao za Ramat Gan i Hapoel Haderu, nakon čega se vratio u matični klub. U Makabiju se zadržao sve do 2023. godine kada je zadužio dres mađarskog Ferencvaroša. Protekle sezone zabeležio je 25 nastupa, postigao četiri gola i podelio 10 asistencija. Za nacionalni tim Izraela debitovao je 2020. godine, a do sada je odigrao 33 utakmice i postigao četiri gola.