- Bonga ima rok do 10. jula da aktivira izlaznu NBA klauzulu čime bi Partizan zaradio oko 900.000 dolara na ime obeštećenja. Postoji i izlazna klauzula za Evroligu koja traje do 5. jula kojom bi klub iz Humske zaradio oko 700.000 evra. Ipak, zaista je teško očekviati da čak i kada prođe ovaj period da će Partizan zadržati Bongu, već će verovatno razmatrati prodaju i posle pomenutog roka kada je Evroliga u pitanju - navodi pomenuti portal.

Kada se priča o NBA ligi, glavni takmac za Bongin potpis bili su Detroit Pistonsi, a u najjačoj ligi sveta je već igrao za Vašington Vizardse, Toronto Reptorse i Los Anđeles Lejkerse pa mu taj teren ne bi bio nepoznat.

Nije nerealno ni da ostane u Evropi, jer kako se prethodnih dana pisalo Barselona je najveće interesovanje pokazala upravo za Bongu, a tu je i Panatinaikos.

Crno-bele su već napustili Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski i Dvejn Vašington i uskoro će se Isak Bonga naći na ovom spisku.