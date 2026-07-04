Nemački košarkaš Isak Bonga napustiće Partizan.
Kako navodi Mozzart Sport, pitanje je da li će se Bonga odlučiti za evropsku ekipu ili NBA ligu kao svoju narednu destinaciju.
Kada se priča o NBA ligi, glavni takmac za Bongin potpis bili su Detroit Pistonsi, a u najjačoj ligi sveta je već igrao za Vašington Vizardse, Toronto Reptorse i Los Anđeles Lejkerse pa mu taj teren ne bi bio nepoznat.
Nije nerealno ni da ostane u Evropi, jer kako se prethodnih dana pisalo Barselona je najveće interesovanje pokazala upravo za Bongu, a tu je i Panatinaikos.
Crno-bele su već napustili Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski i Dvejn Vašington i uskoro će se Isak Bonga naći na ovom spisku.
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