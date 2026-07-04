Umro Aleksa Samčović

Tužna vest stiže nam iz Kaone, pošto je tamošnji Fudbalski klub Sloga da je preminuo Aleksa Samčović.

Sloga je tužnu vest sa navijačima podelila putem Instagrama.

- Sa neizmernom tugom i nevericom primili smo vest da nas je prerano napustio naš Aleksa Samčović.Aleksa nije bio samo igrač FK Sloge – bio je deo naše porodice. Jedno vreme nosio je kapitensku traku, predvodio ekipu srcem, primerom i borbenošću. Pamtićemo ga kao dečka punog volje, želje i energije, uvek nasmejanog, spremnog da pruži svoj maksimum za saigrače i klub.Njegov osmeh, dobrota i ljubav prema fudbalu zauvek će ostati deo našeg kluba i naših uspomena.Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Neka im Bog podari snagu u ovim najtežim trenucima.Počivaj u miru, dobri naš Samčo. Nikada nećeš biti zaboravljen - navodi se u poruci.