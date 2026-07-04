Nemačka je trenutno bez selektora, pošto je Julijan Nagelsman dobio otkaz posle eliminacije od Paragvaja u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.



Klop je na sadašnjoj funkciji od januara 2025. godine.

- Mogu da potvrdim da pregovaramo. Stvari su se brzo desile. Julijan je otišao, a DFB traži novog selektora. I da, pregovaraju sa mnom - rekao je Klop za nemačku televiziju Magenta.



Klop (59) je bio trener Liverpula od 2015. do 2024. godine, a pre toga je vodio Borusiju Dortmund i Majnc.

- Pre dve godine sam napustio Liverpul i rekao da mi nedostaje energije za drugi posao ili za još jednu godinu sa Liverpulom. Sada sam spreman. Vreme je faktor. Imam ugovor sa Red Bulom. Rekao sam da sam zainteresovan za pregovore, biće intenzivni. Moram da razgovaram i sa mojim poslodavcem Oliverom Minclafom. Već smo načeli tu temu - naveo je nemački trener.



On je istakao da je spreman da bude novi selektor Nemačke, ali je podsetio da ima ugovor sa Red Bulom.

- Pretpostavljam da mi neće stajati na putu. Tamo samo 19 meseci, taj period je bio intenzivan. Spreman sam. Jednom kada razgovori počnu, misli polete. Moramo da sprovedemo temeljne reforme. Nemački fudbal je očigledno sada na prekretnici. Moramo da promenimo stvari iz korena - istakao je Klop.