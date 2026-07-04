Fudbaleri Argentine plasirali su se u osminu finala Mundijala pobedom nad Zelenortskim Ostrvima (3:2) nakon produžetaka.

Aktuelni šampion je do trijumfa došao mnogo teže nego što se očekivalo, a ponovo je u centru pažnje bio Lionel Mesi, između ostalog i zbog jednog lukavog poteza.

Šutirao je sredinom drugog poluvremena iz slobodnog udarca još dok je golman autsajdera Vozinja (40) nameštao "živi zid". Kanadski arbitar je stajao kraj njega i odmah je dao znak da Mesi može da šutne, bez zahteva da sačeka da čuvar mreže obavi svoj posao.

Mesi se osvrnuo oko sebe, video da je Vozinja naslonjen na stativu dok postavlja svoje saigrače i pokušao da to iskoristi. Ipak, nije uspeo, jer je golman Zelenortskih Ostrva ponovo maestralno reagovao.