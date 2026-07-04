Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva pošto je u Majamiju pobedila Zelenortska ostrva posle produžetaka rezultatom 3:2.

Aktuelni svetski šampion je ozbiljno propatio i teškom mukom eliminisao najveću senzaciju dosadašnjeg toga prvenstva. Ništa nije ukazivalo na to nakon prvog poluvremena, ali su se u nastavku pojavili problemi. Strepeli su "gaučosi" kao retko kada, otišlo se u produžetke, ali je tada ipak sve došlo na svoje.

Početak utakmice je bio prilično dosadan. Argentina je imala loptu u nogama, ali nije mogla da stvori konkretnu priliku.

Prvo veće uzbuđenje viđeno je u 15. minutu, kada je Mesi šutirao. Međutim, nije zahvatio loptu kako treba, pa je ona otišla pored gola.

Mesi je potom pokušao i iz slobodnog udarca. Lopta je išla u okvir gola, ali Vozinja nije imao problema.

Pauza za osveženje je prijala Argentinicima koji su u 29. minutu stigli do vođstva. Lisandro Martinez je poslao fenomenalnu dugu loptu ka Mesiju, koji ju je prelepo primio i potom postigao sedmi gol na ovogodišnjem šampionatu, a ukupno 20. na 30. utakmici na Mundijalima.

Nastavili su "gaučosi" da dominiraju. Želeli su i drugi gol, a bili su blizu u završnici prvog poluvremena, kada je Enco Fernandez dobro tukao sa ivice šesnaesterca, ali je Vozinja odlično reagovao.

Mnogo su bolje ušli u drugo poluvreme igrači Zelenortskih ostrva. U prvom delu su bili bezopasni, ali su na startu drugog imali dva solidna pokušaja.

Sve više se igralo na polovini Argentine i svetski prvak je kapitulirao u 59. minutu. Mendeš je asistirao Duarteu koji je hirurški preciznim udarcem savladao Martineza i doneo svom timu izjednačenje za potpuni šok u Majamiju.

Krneula je Argentina u napad i malo je nedostajalo da Mesi vrati prednost "gaučosima". Imao je kapiten stopostotnu šansu, ali je fenomenalni Vozinja odbranio njegov udarac.

Ponovo je Mesi bio blizu gola u 73. minutu. Odlično je gađao iz slobodnog udarca, ali je neverovatni Vozinja još jednom izašao kao pobednik.

Veliku je šansu Argentina imala u 81. minutu. Međutim, Lopes je fantastično intervenisao ispred Enca Fernandeza i sprečio siguran gol. Mesi je u četvrtom minutu nadoknade još jednom probao iz slobodnog udarca, ali je Vozinja i to odbranio. Do kraja se rezultat nije menjao i otišlo se u produžetke.

Dodatni period je počeo najbolje moguće po svetskog šampiona. Igrao se 93. minut, kada je Lisandro Martinez postigao gol i doneo prednost "gaučosima". Snažno je šutirao i zakucao pod prečku za veliko slavlje Argentinaca i tako krunisao fantastičnu partiju pošto je prethodno asistirao Mesiju.

Kada se činilo da su na kolenima, igrači Zelenortskih ostrva su priredili novi šok. Lopes Kabral je u 103. minutu spektakularnim golom izjednačio na 2:2!

Delovalo je da nas čekaju penali, a onda se Mesi pojavio kad je najvažnije. Savršeno je izveo korner, a Romero je glavom zatresao mrežu za 3:2.

Zelenortska ostrva su izvršila veliki pritisak posle gola protivnika, ali nisu uspela da se vrate. Argentina je nekako preživela i prolazi dalje, a u osmini finala će igrati protiv Egipta, koji je posle penala eliminisao Australiju.

ARGENTINA - ZELENORTSKA OSTRVA 3:2

Sudija: Dru Fišer

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez – Medina, Li. Martinez, Romero, Molina – Almada, Fernandez, Mekalister, De Pol – La. Martinez, Mesi.

ZELENORTSKA OSTRVA (4-1-4-1): Vozinja – Moreira, Lopes, Borges, Lopes Kabral – Lenini – Mendes, L. Duarte, D. Duarte, Kabral – Da Kosta.

Kraj! Argentina prolazi dalje!

116. minut - Gađao je Kabral iz slobodnog udarca. Odbranio je Martinez.

111. minut - Goooool! Treći put na meču Argentina vodi! Mesi je izveo korner, a Romero glavom zatresao mrežu! Imaju li Zelenortska ostrva odgovor?

Kraj prvog produžetka!

105+1 minut - Opet Voznja brani udarac Mesija!

103. minut - Gooool! Pa šta se ovo dešava? Zelenortska ostrva ponovo stižu do izjednačenja! Neverovatno šta je sada uradio Lopes Kabral. Savršen udarac sa leve strane i spektakularan gol za 2:2. Ne predaje se najveća senzacija Mundijala!

93. minut - Goooool! Argentina ponovo vodi! Lisandro Martinez je postigao pogodak za 2:1! Kakav meč igra defanzivac Mančester junajteda. Nakon što je u prvom poluvremenu asistirao Mesiju, sada je pogodio za veliku radost "gaučosa".

Počeo je prvi produžetak!

Igraće se produžeci!

90+4 minut - Ponovo je Mesi gađao iz slobodnog udarca i Vozinja je odbranio.

90. minut - Osam minuta nadoknade.

81. minut - Velika prilika za Argentinu. Odličan pas u peterac, ali je Lopes fenomenalno intervenisao ispred Enca.

73. minut - Au, šta je odbranio Vozinja! Mesi je sjajno tukao iz slobodnog udarca, ali je golman Zelenortskih ostrva ponovo bio neverovatan.

69. minut - Svim silama je krenula Argentina po drugi gol.

63. minut - Kakva šansa za Mesija! Imao je zicer kapiten Argentine, ali je Vozinja fenomenalno intervenisao i sprečio gol.

59. minut - Gooool! Šok za Argentinu, Zelenortska ostrva stižu do izjednačenja! Duarte je precizno šutirao i postigao gol na asistenciju Mendeša.

54. minut - Dobar pokušaj sa distance, Martinez na mestu.

49. minut - Dobro su ušli u drugo poluvreme igrači Zelenortskih ostrva. Probao je Kabral, ali je izblokiran i njegov tim je dobio korner. Ipak, nije bilo opasno po gol svetskog prvaka.

Kraj prvog poluvremena!

45. minut - Prilika za Argentince. Enco je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali je Vozinja bio na pravom mestu.

42. minut - Bez većih izbuđenja nakon gola Argentine. Uglavnom se igra na polovini Zelenortskih ostrva.

29. minut - Goooool! Argentina vodi u Majamiju. Naravno, Lionel Mesi! Dobio je sjajan pas od Lisandra Martineza iz zadnje linije, prelepo primio loptu i elegantno zatresao mrežu za vođstvo "gaučosa". To je njegov sedmi pogodak na ovogodišnjem Mundijalu, a ukupno dvadeseti, po čemu je bez premca.

18. minut - Probao je Mesi iz slobodnog udarca. Nije Vozinja imao previše problema.

15. minut - Evo prve šanse na utakmici. Mesi je šutirao sa leve strane, ali nije lepo zahvatio loptu koja odlazi pored gola.

11. minut - Dosta spor tempo na početku utakmice. Argentinci imaju inicijativu, ali bez konkretne akcije,

Utakmica je počela!

23:12 - Pobednik ovog meča će u osmini finala igrati protiv Egipta koji je posle boljeg izvođenja penala eliminisao Australiju.

23:10 - Lionel Mesi igra impresivno na ovom Mundijalu. Deli prvo mesto liste strelaca sa Kilijanom Mbapeom. Obojica imaju po šest golova, s tim što je Francuz već odigrao meč šesnaestine finala.

23:05 - Aktuelni svetski šampion je u grupnoj fazi bio nepogrešiv. Argentinci su redom pobedili Alžir, Austriju i Jordan i sa maksimalnih devet bodova završili kao prvi. Sa druge strane, Zelenortska ostrva su najveće iznenađenje turnira. Niko nije očekivao da će se ova ekipa naći u nokaut fazi, ali se to desilo. Afrikanci su bili u grupi sa Španijom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom i sa tri boda su zauzeli drugu poziciju.

23:00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva između Argentine i Zelenortskih ostrva. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Majamija.