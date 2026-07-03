Strelci za Egipat u penal seriji bili su Mahmud Saber, Rami Rabija, Mohamed Salah i Hosam Abdelmagid. Za Australiju su u penal seriji pogađali Džekson Irvajn, Aver Mabil, dok su Hari Sutar i Lukas Kerington bili neprecizni.

Egipat će 7. jula u Atlanti igrati u osmini finala SP protiv pobednika meča između Argentine i Zelenortskih Ostrva.

Prvu šansu na utakmici imao je fudbaler Australije Kristijan Volpato, kada je u petom minutu pogodio prečku. Afrička selekcija je povela u 13. minutu. Karim Hafez je uputio centaršut, a Emam Ašur je pogodio glavom za 1:0. Golman Egipta Mustafa Šobir je u 35. minutu bez većih problema zaustavio šut Aziza Behiča.

Omar Marmuš je u 46. minutu proputio veliku priliku da duplira prednost Egipta, ali je šutirao pored gola Australije. Ejden O'Nil je u 55. minutu izveo slobodan udarac, a Mohamed Hani je glavom poslao loptu u svoj gol za 1:1. Egipat je u nadoknadi drugog poluvremena imao dve šanse da reši meč u svoju korist, ali su golman Australije Patrik Bič i Hari Sutar zaustavili pokušaje Rami Rabije i Haisema Hasana.

Kapiten Egipta Mohamed Salah na početku prvog produžetka loše šutirao, posle prodora po desnoj strani. Selektor Australije Popović u 119. minutu je zamenio junaka Biča i uveo Metjua Rajana za penal seriju, ali mu to nije donelo rezultat.

Poznato je šest parova osmine finala SP: Francuska - Paragvaj, Maroko - Kanada, Španija - Portugalija, Belgija - SAD, Brazil - Norveška i Engleska - Meksiko, Švajcarska će igrati protiv pobednika duela između Kolumbije i Gane.

Ovde ste mogli uživo da pratite dešavanja sa Svetskog prvenstva:

AUSTRALIJA - EGIPAT 1:1 (0:1)

Australija: Bič – Čirkati, Soutar, Herington – Bos, O‘Nil, Irvin, Behič – Volpato, Metkalf – Irankunda.

Egipat: Šobeir – Hani, Rabija, Ibrahim, Hafez – Fati, Atija – Salah, Ašur, Ziko – Marmuš.

2:4 - KRAJ! Megid odvodi Egipat u osminu finala!

2:3 - Herington pogađa prečku! Egipat ima prvu meč loptu!

2:3 - Hrabro! Salah rabonom matira Rajana!

2:2 - Mabil bez greške!

1:2 - Rabija u jednu, Rajan u drugu! Egipat čuva prednost!

1:1 - Irvin pogađa!

0:1 - Saber siguran! Vodi Egipat!

0:0 - Promašuje Soutar! Šutirao je preko gola!

KRAJ! Penali odlučuju!

120. minut - Još minut nadoknade.

119. minut - Zanimljiva odluka Popovića koji uvodi golmana Metjua Rajana umesto Biča zbog penala.

106. minut - Počeo je drugi produžetak!

105. minut - Kraj prvog produžetka!

93. minut - Šansa za Salaha, ali udarac Egipćanina ide preko gola.

91. minut - Počeo je prvi produžetak!

KRAJ! Gledaćemo produžetke!

90+3. minut - Kakva šansa za Egipat! Salah je centrirao, Rabija zapretio glavom, ali nekako uspeva da odbrani Bič.

90. minut - Još pet minuta nadoknade.

55. minut - GOOOOOOL! Autogol Hanija za 1:1!

48. minut - Dobro je štoper Egipta, na svu sreću, ali će mu biti ukazana pomoć van terena.

47. minut - Ovo nije izgledalo dobro... Ostao je bez svesti Hani nakon sudara sa protivničkim igračem.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

POLUVREME!

45. minut - Pet minuta nadoknade u prvom delu igre.

25. minut - Pauza za osveženje.

13. minut - GOOOOL! Emam Ašur! Egipat vodi!

05. minut - Prečka! Volpato je pretio sa distance i pogodio okvir gola. Malo je nedostajalo da Australija povede.

20.02 - Utakmica je počela!

19.05 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva između reprezentacija Australije i Egipta. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Arlingtona.