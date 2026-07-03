Šampion Francuske u košarci Monako izabačen je iz francuskog prvenstva zbog finansijskih problema, saopštila je danas Košarkaška liga Francuske.

Monako se u poslednje vreme suočava sa velikim finansijskim problemima i nije dobio licencu od nadzornog finansijskog organa.

Klub iz Kneževine je pre 10 dana osvojio titulu šampiona Francuske, a pored toga u sezoni 2025/26 je uzeo još tri domaća trofeja.

Monako ima pravo na žalbu o kojoj će se raspravljati 20. jula.

Ranije je saopšteno da će zbog finansijskih problema Monako sledeće sezone igrati u Evrokupu, umesto u Evroligi.