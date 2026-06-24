Ekipa Monaka više neće igrati u Evroligi i njihovi igrači već uveliko prelaze u nove ekipe, čak ih je trener Vasilis Spanulis napustio dok je sezona još uvek trajala.

Majk Džejms već nekoliko leta za nama planira da menja klub, pa odustaje, povezivan je bio i sa beogradskim Partizanom, a sada je poznat njegov novi klub.

Kako prenosi grčka "Gazeta" Majk Džejms će postati novi igrač Dubaija.

Dužina ugovora trenutno nije poznata, kao ni finansijski detalji, ali ovo deluje kao najveći posao u istoriji kluba.

Džejms je do nedavno bio na pragu Barselone, čak je sve imao dogovoreno sa španskim klubom, ali je Dubai uspeo da pošalje bogatiju ponudu i odvede Džejmsa u Koka Kola Arenu.