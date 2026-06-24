Bivši centar Partizana Bruno Kaboklo, kako navode izraelski mediji, želja je Hapoela iz Jerusalima, koji je preuzeo donedavno trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Kaboklo je juče napustio Dubai, nakon sezone u kojoj nije uspeo da se izbori za veću šansu u redovima debitanta u Evroligi.

Prethodno je dve sezone proveo u redovima Hapoela iz Tel Aviva, sa kojim je osvojio Evrokup, pa mu igranje u Izraelu nije strano.

On je već treći bivši igrač Partizana koji se povezuje sa timom iz Jerusalima ovog leta. Već je stigao Džejlen Smit, a spominjao se i Jam Madar.