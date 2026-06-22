Košarkaški klub Dubai saopštio je da su petorica igrača napustila taj tim.

Nejt Mejson, Bruno Kaboklo, Taran Armostrong, Bugi Elis i Met Rajan su završili epizodu u ovom klubu. Elis se pridružio u martu na pozajmici iz Galatasaraja i, uprkos ugovoru za narednu sezonu, on se neće vraćati.

Kaboklo je stigao sredinom januara. Bivši centar Partizana je odigrao 11 utakmica u Evroligi, ali se neće zadržati u klubu.

Mejson je za Dubai potpisao 2024. godine. Prve sezone je bio sjajan, ali ove takmičarske godine nije odigrao nijedan meč zbog teške povrede.