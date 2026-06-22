Novi trener KK Crvena zvezda Ibon Navaro, stigao je u Beograd, gde je započeo prve aktivnosti po preuzimanju ekipe.

Španski stručnjak iskoristio je prve dane boravka u srpskoj prestonici za razgovore sa čelnicima kluba i dogovore u vezi sa planovima i pripremama za predstojeću sezonu.

Kako su obajvili iz Zvezde, Navaro je obišao Mali Kalemegdan, mesto na kojem je nastala košarkaška priča crveno-belih, kao i trening centar, klupske kancelarije i halu "Aleksandar Nikolić", u kojoj će obavljati trenerske dužnosti.

U Crvenoj zvezdi poželeli su dobrodošlicu novom šefu stručnog štaba, uz želje za mnogo uspeha i sreće u radu.

Navaro je na klupi Zvezde nasledio Sašu Obradovića, koji se sa timom rastao pre kraja minule sezone.