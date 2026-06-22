- Sezona 2026/27 uskoro počinje, a Crvenu zvezdu očekuje veliki broj utakmica na domaćoj i evropskoj sceni. Za sve zvezdaše koji žele da budu uz svoj klub tokom cele sezone, premijum sezonska karta predstavlja najjednostavniji i najisplativiji način da obezbede svoje mesto na stadionu 'Rajko Mitić' - poručio je beogradski klub na svom sajtu.

Kako se navodi, premijum sezonska karta omogućava ulaz na sve domaće i evropske utakmice Crvene zvezde na "Marakani" tokom cele sezone.

- U okviru nje su obuhvaćeni mečevi Superlige Srbije, Kupa Srbije, prijateljske utakmice na Marakani, kvalifikacije za evropska takmičenja, kao i utakmice ligaške faze i eventualno evropsko proleće. Vlasnici premijum sezonske karte ne moraju da razmišljaju o pojedinačnim ulaznicama i dodatnim troškovima tokom sezone, što obezbeđuje maksimalnu udobnost i sigurnost. Posebna prednost je i to što je premijum sezonska karta dostupna po starim cenama - saopštila je Zvezda.



Premijum sezonska karta može se kupiti onlajn ili u Servisu za članstvo na stadionu "Rajko Mitić".

Radno vreme Servisa za članstvo je svakog radnog dana od 10 do 18 časova, kao i subotom od 11 do 16 časova.

- Vlasnici premijum sezonskih karata ostvaruju pravo na kupovinu do tri premijum junior sezonske za zvezdaše mlađe od 18 godina. Samo 2.000 premijum junior ulaznica je dostupno i to po ubedljivo najpovoljnijim uslovima, već od 7.500 dinara - naveli su crveno-beli:



Cene premijum sezonskih karata su: sever - obnova 9.500 dinara, nova 11.900; istok - obnova 15.500 dinara, nova 17.900; zapad - obnova 19.500 dinara, nova 21.900; tribina "Siniša Mihajlović" - obnova 33.000 dinara, nova 55.000.