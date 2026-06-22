Sterling Braun je otišao iz Partizana. Američki košarkaš je posle dve godine napustio crno-bele.

Srpski klub se oglasio tim povodom i potvrdio odlazak sjajnog šutera.

- Sterling Braun nastavlja karijeru u drugom klubu. Nakon dve sezone u crno-belom dresu, doskorašnji bek Partizana Mozzart Bet će uz dogovoreno obeštećenje promeniti sredinu i nastaviti karijeru u drugom timu.

Srećno SB! - stoji u objavi crno-belih.

Braun je u Partizan došao leta 2024. godine iz Albe. U prvoj sezoni je pružao fenomenalne partije i bio jedan od najzaslužnijih za titulu u ABA ligi. Ove takmičarske godine nije bio na tom nivou i odlazi godinu dana pre isteka ugovora. Karijeru bi trebalo da nastavi u Žalgirisu.