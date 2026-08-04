Partizan i Crvena zvezda su napravili rekonstrukciju timova i željno iščekuju početak nove sezone u Evroligi, nadajući se da će biti bolji nego prethodne.

Evroliga je odredila i šta misli na kojim mestima će svi timovi završiti naredne sezone i može se reći da za jedan od beogradskih velikana baš i nema tako dobre vesti.

Naime, Evroliga je u svom "power rankingu" odredila da će Crvena zvezda uspeti ponovo da se domogne plej-ina i to sa desetog mesta na tabeli.

- Pošto je zadržala veći deo rostera od prošle sezone i dovela trenera Navara, koji ima pobednički "dodir", mnogi u crvenom delu Beograda i dalje osećaju dobre vibracije - objašnjava Evroliga.

Sa druge strane, Evroliga smatra da Partizan ni ove sezone neće uspeti da se domogne mesta u plej-ofu i plej-inu, pošto se crno-belima predviđa 13. mesto.

- Karlik Džons je neverovatan bek, tu postoji još nekoliko odličnih opcija, ima i mladih i talentovanih košarkaša, a ovaj tim je napredovao prošle sezone sa Đoanom Penjarojom. Koliko dobri će biti ove godine? - pita se Evroliga.

Interesantno je da Evroliga zajedno sa Zvezdom u plej-inu vidi još ekipe Anadolu Efesa na sedmom mestu, potom Žalgirisa na osmom i Olimpije Milano na devetom.

Apsolutni favorit po mišljenju Evrolige je Panatinaikos sa Željkom Obradovićem na klupi, drugo mesto je pripalo najvećem njihovom rivalu Olimpijakosu, a potom se redom ređaju Fenerbahče, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv i Dubai.

Između Zvezde i Partizana na tabeli na 11. i 12. mestu će po mišljenju Evrolige završiti ekipe Barselone i Valensije, dok će se u donjem delu tabele od 14. do 20. mesta naći Makabi, Bajern, Bešiktaš, Pariz, Virtus, Baskonija i Asvel.