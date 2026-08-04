Kubanski centar je, doduše, propustio najveći deo prethodne sezone u dresu Crvene zvezde i rukovodstvo kluba mu se zahvalilo na saradnju. Gde će zaigrati? Odgovor je zanimljiv...

Govorilo se o tome da bi Hasijel Rivero mogao da se vrati u Makabi iz Tel Aviva, ali poslednje informacije iz Izraela upućuju na to da bi mogao da postane član gradskog rivala “Ponosa Izraela” – Hapoela.

-Hapoelu je sada ostalo da popuni još samo jednu poziciju – mesto rezervnog visokog igrača, koje je prošle sezone zauzimao Džonatan Motli. Centarsku liniju trenutno čine Dan Oturu, Taj Odijasi i Itaj Segev, dok se potraga za zamenom za Motlija, koji je prešao u Crvenu zvezdu, nastavlja - piše "Israel Hayom".

Ipak, prema pisanju novinara Tomera Ginata, tokom pregovora sa Riverom se pojavila i određena zabrinutost povodom fizičkog stanja u kojem je Rivero.

Podsećanja radi, 33-godišnji Rivero je na samom startu sezone zabodio tešku povredu stopala, zbog čega je propustio ceo ligaški deo Evrolige.

Vratio se tek u 32. kolu, ali nije uspeo da se nametne iako mu je trener Saša Obradović često davao šansu.

Ako bi do ovog transfera zaista i došlo, realizovao bi se svojevrsni trejd Motli - Rivero između klubova iz Tel Aviva i Beograda.

Ali, ostaje da se vidi da li će Rivero od naredne sezone ponovo zaigrati za neki izraelski tim.