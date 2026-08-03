Pre nekoliko nedelja italijanski teniser Janik Siner otvoreno je priznao da je pao na testu po četvrti put.

Radi se o testu za motor, odnosno pismenom delu testa pre nego što dobije dozvolu da izađe na praktični deo.

- Pre nego što sam došao na Vimbldon, pao sam test za motor po četvrti put. Možda je bolje ako samo nastavim da igram tenis - rekao je Siner nakon grend slema u Londonu.

Sada se oglasila i Selin Gazoti, instruktorka iz Monte Karla koja je govorila o ovoj temi za nedeljni magazine "DiPiu".

- Za sada, kao i za sve ostale koji polažu kod mene, pre nego što sednu na motor, moraju da prođu časove teorije i polože test, koji je Janik pao već nekoliko puta - kaže Selin i dodaje:

- Istina je da je Janik svaki put padao na testu jer je pokušavao sam da se spremi i mislim da je to glavni razlog. Sledeće polaganje biće nakon časova kod mene. Nisam sigurna da će položiti, ali mislim da će tada imati veće šanse nakon što odsluša časove. Biće mi žao ako ponovo padne na testu.

Janik je, doduše, viđen kako se vozi sa svojom devojkom na Vespi. Međutim, dozvola B kategorije mu to omogućava, a on nju poseduje.