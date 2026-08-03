Feliks Ože-Alijasim je pružao sjajne partije na Vimbldonu. Kanadski teniser je zaustavljen u četvrtfinalu gde je izgubio od Novaka Đokovića posle pet setova i više od pet sati velike borbe.

Sledeći veliki turnir će se odigrati u njegovoj domovini. Reč je o mastersu u Montrealu, a učešće su otkazali upravo Đoković, kao i Janik Siner, dok je ranije bilo poznato da neće biti ni povređenog Karlosa Alkaraza.

Odsustvo najvećih zvezda predstavlja veliki problem za organizatore, a Feliks je izneo revolucionaran predlog.

- Pričao sam o tome više puta i ima dosta razgovora i sa predstavnicima ATP oko svega toga, šta može da se uradi. Ima dosta ideja, da se nađe balans između neophodne zaštite igrača, ali i turnira. Jedan od predloga bi bio da ne može da se propusti isti turnir dve godine u nizu. Ima još predloga, ali to je jedan. Videćemo šta će biti u budućnosti - rekao je Ože-Alijasim.