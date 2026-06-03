Kanađanin je bolje otvorio meč i osvojio prvi set pošto je napravio dva, a pretrpeo jedan brejk. U drugom setu viđena je ista situacija, ali u korist Italijana, za 1:1 u setovima.

U trećem i četvrtom setu Koboliju je bio dovoljan po jedan brejk da stigne do potpunog preokreta i pobede i prvog polufinala na bilo kom grend slem turniru u karijeri.

Koboli će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Mateo Beretini - Mateo Arnaldi, pa će Italija sigurno imati finalistu Rolan Garosa.

Drugi polufinalni par čine Aleksander Zverev i Jakub Menšik. Oba polufinalna meča igraće se u petak.