Srpske atletičarke ostvarile su zapažene rezultate na međunarodnom mitingu Filothei Women Gala, koji je deo serije World Athletics Continental Tour Bronze i održava se u Atini.

Najbolji plasman ostvarila je Angelina Topić, koja je u disciplini skok uvis osvojila drugo mesto preskočivši 1,96 m. Angelina je još jednom potvrdila odličnu formu i nastavila niz uspešnih nastupa na međunarodnoj sceni.

U disciplini skok udalj, Milica Gardašević zauzela je deveto mesto rezultatom 4,01 m, dok je Aleksandrija Mitrović ostvarila odličan nastup u troskoku i zauzela četvrto mesto sa 13,92 m, čime je postavila novi lični rekord (PB).

Nastupi srpskih reprezentativki u Atini predstavljaju još jednu potvrdu kvaliteta i kontinuiteta dobrih rezultata srpske atletike na međunarodnim takmičenjima, uz ohrabrujuće pokazatelje pred izazove koji slede tokom letnje sezone.

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