Treće mesto je ogroman uspeh!

Angelina je takmičenje u Maroku započela skokovima iznad 1.83 i 1.87 metara, a onda je i na 1.91 i 1.94 po dva puta rušila letvicu i iz trećeg pokušaja uspevala da "ode" dalje.

Posebno zanimljivu reakciju imala je kada je preskočila 1.94, kada je odmahivala glavom u pravcu svog oca i trenera Dragutina Topića.

Reakcija Dragutina Topića sa kraja snimka je neprocenjiva, a srpska atletičarka se i javila nakon takmičenja na Instagramu.

- Dijamantska liga Maroko! Treće mesto i zvanično otvorena letnja sezona. Nema potrebe za daljim objašnjenjem - napisala je Angelina Topić, uz fotografiju sa ocem.

Ostraje da se vidi šta je sledeće za našu mladu atletičarku. Jedno je sigurno, samo je nebo granica...