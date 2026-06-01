Angelina Topić nastavlja da pomera granice. Osvojila je treće mesto u skoku uvis na mitingu Dijamantske lige u Rabatu (Maroko). Na jednom od najjačih atletskih takmičenja na svetu.

U veoma jakoj konkurenciji, gde su nastupile skoro sve vodeće svetske atletičarke u ovoj disciplini, bila je pri samom vrhu.

Preskočila je 1,94 metra i onda je donela iznenađujuću odluku. Zajedno sa svojim ocem i trenerom Dragutinom Topićem rešili su da završe nastup bez daljih pokušaja pošto je 1,94m preskočila iz trećeg pokušaja.

Prvo mesto pripalo je jaroslavi Mahučih (Ukrajinka) sa 1,97 metara, druga je bila Australijanka Elenor Paterson sa istim rezultatom kao i Angelina (1,94).

Ovaj rezultat biće joj odličan uvod u letnju sezonu i nove uspehe i ciljeve koje je postavila pred sobom. Nema sumnje da je čeka još mnogo uspeha u budućnosti.

Ostaje da se vidi zašto je Angelina donela ovu odluku i šta se dogodilo...