Aleksandar Džoker Ilić nije uspeo da dođe do titule na FNC 31 koji je sinoć održan u Beogradskoj areni.

Srpski borac je u borbi večeri poražen od Hrvata Đanija Barbija. Ilić je zbog tapkanja morao da preda borbu i sudija je prekinuo meč.

Džoker je posle borbe rešio da se oglasi na svom Instagramu, gde je u video poruci zahvalio svima na podršci, čestitao rivalu na fer i poštenoj borbi i analizirao je sam meč, gde je otkrio da je pred kraj izgubio snage da nije mogao da se izvuče iz "triangla".

- Ćao ljudi, da ne bih odgovarao na poruke, potrajalo bi dugo, nažalost, nisam uspeo da pobedim, dao sam sve od sebe, moje pripreme su bile sasvim korektne i zdravstveno, nisu bile neke krupne povrede, skidanje kilograma teško, kao i uvek, ali tako je svim borcima, nije idealno. Veče je bilo savršeno, podrška savršena, spektakl, šou, sve na mestu... Znao sam da će meč da bude haos, previše tenzije, prevelika očekivanja...

- Meč sam otvorio prilično dobro, sve sam video, ničim me nije iznenadio. Kad sam ga presekao sa onom zadnjom mislio sam da je ozbiljno uzdrman, vođen prethodnim nokautima, očekivao sam da je ozbiljnije uzdrman, jer mu je glava "odletela". Posle smo završili u parteru, to nije bila taktika, ali sam vođen nekim instinktom i time da je on uzdrman želeo da završim posao. Čak i kasnije kada smo ustali, opet je bio uzdrman, to mi je i on rekao. Onda sam ulazio u te razmene, jedan za jedan, znajući da ću i ja da dobijem po nosu, ali sam očekivao da ja njega pošaljem na pod. Onda na kraju onako izmučeni, nikakvi, mrtvi, upadamo u "triangle", on to namazano i dobro koristi, odrađuje šta treba, ja previsoko ostajem, nemam ni neke snage i eksplozivnosti da izađem. Upadam u "armbar" i to je to.

Imao je reči hvale za protivnika.

- Njemu svaka čast, to je i razlog zašto sam hteo da se obratim publici, da se zahvalim. Momak je došao na neprijateljski teren, nije dočekan lepo zbog svojih izjava i cele istorije, ali kao što znate, ovo je sport, momak ima svoja dva minuta da se zahvali porodici, možda supruzi, devojci, detetu, kome god želi... i taj momenat ne treba da se uskraćuje, za taj momenat je došao, pojavio se, fer i pošteno pobedio. Čestitam mu ovom prilikom i zahvaljujem se FNC-u što sam bio deo ove istorije. Na kraju nisam osvojio pojas, i to je čar tog sporta, kada vam svi pripišu pojas i misle da je stvar gotova, ovaj sport vam pokaže da nije to tako.

Imao je na kraju i motivacionu poruku za sve.

- Moj klub je odneo dve pobede, Marko i Honda su pobedili, ali moj poraz je "sj***" celu situaciju. hvala svima koji ste me podržavali, što ste kupili karte, što ovaj sport raste nenormalnom brzinom. Sledeći put će možda biti bolji rezultat, ovaj put je tako, ja odoh da se vidim sa prijateljima i da uživam, vama želim sve najbolje i nadam se da sam nekome i dalje motivacija. Pre godinu dana sam bio "kraj karijere" i ni u kakvom stanju, sada sam u takvoj situaciji u kojoj sam bio pre sat vremena. Nemojte da odustajete, bodrite se, čuvajte se, jer u današnjem svetu treba gurati, boriti se, jebeš depresiju i anksioznost, samo gas, samo gas... - poručio je Aleksandar Džoker Ilić.