U oktagonu je pokazao koliko je opasan, i koliko može... Ostvario je velike pobede o kojima mnogi borci iz regiona mogu samo da sanjaju. Ipak, ono što Aleksandra Ilića odlikuje, uvek je ostao dosledan sebi.

Zbog stava koji ima "Džoker" gde god da se pojavi podigne buku. Hteo to ili ne, dovoljno je da bude tu i kreće ludilo. Svaku svoju reč opravdao je u borbama, a to je na svojoj koži osetio Miran Fabijan.

Podigrao je FNC organizaciju na viši nivo, a onda... Ugovor mu je istekao, a pregovori su bili teški. O čemu je reč?

-On je takav... Da nema da jede, neće odustati od onoga što smatra da zaslužuje. Čekao je do kraja, nije pristao na kompromis i dobio je šta je tražio - otkrio je borac Vaso Bakočević.

Kako je sve teklo?

Srpski MMA borac Aleksandar Ilić, ipak, ostaje u organizaciji FNC, objavljeno je na zvaničnom nalogu.

Ova vest dolazi samo nekoliko dana nakon izjave Ilića da neće produžiti saradnju sa pomenutom organizacijom, kao da neće biti deo KSW i Oktagona.

- Nažalost sa FNC-om nisam postigao dogovor kakav sam hteo i kakav sam zaslužio na kraju krajeva.

Ipak, čini se da je došlo do velikog preokreta.

- Džoker karta je još uvek u igri. Aleksandar Ilić je potpisao novi ugovor sa FNC-om. Srpska superzvezda ima dominantni niz od tri pobede unutar FNC kaveza, nakon jasne pobede protiv Mirana Fabjana, čime je osiguran trijumf tima "Džoker" u drugoj sezoni rijalitija FON. Haos se nastavlja, i novi izazovi čekaju pod FNC banerom. Koje borbe želite videti u novom ugovoru? - stoji u objavi FNC-a.

Njegov novi ugovor podigao je veliku buru u MMA svetu... Ilić je ostao dosledna, dobio je šta je želeo, a to mnogi nisu mogli da razumeju. Podigao se ceo FNC, bunilo se čak i pomoćno osoblje.

-Kad budu krvarili kao ja, kad budu dali sve ovom sportu i prošli šta sam ja prošao, možemo da pričamo - jasan je "Džoker".

Za kraj, njegov stav boli mnoge, ali... Sve će se videti vrlo brzo, jer kako sada stvari stoje Srbin će u oktagon sa Đanijem Barbirom, a ceo region jedva čeka da vidi ovaj meč. Još jedan nokaut bio bi pravo pokriće za sve što Ilić radi u poslednje vreme.