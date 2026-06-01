To je na svojoj koži osetio Aleksandar Ilić... Na više nego čudan način je izgubio od Đanija Barbira u "Areni" i to u meču u kojem se činilo da ima sve u svojim rukama.

-Da ne bih odgovarao na poruke, potrajalo bi dugo, nažalost, nisam uspeo da pobedim, dao sam sve od sebe, moje pripreme su bile sasvim korektne i zdravstveno, nisu bile neke krupne povrede, skidanje kilograma teško, kao i uvek, ali tako je svim borcima, nije idealno. Veče je bilo savršeno, podrška savršena, spektakl, šou, sve na mestu… Znao sam da će meč da bude haos, previše tenzije prevelika očekivanja - rekao je Ilić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Meč sam otvorio prilično dobro, sve sam video, nije me ni sa čim iznenadio. Kad sam ga presekao sa onom zadnjom mislio sam da je ozbiljno uzdrman, vođen prethodnim nokautima, očekivao sam da je ozbiljnije uzdrman, jer mu je glava „odletela“. Posle smo završili u parteru, to nije bila taktika, ali sam vođen nekim instinktom i time da je on uzdrman želeo da završim posao. Čak i kasnije kada smo ustali, opet je bio uzdrman, to mi je i on rekao. Onda sam ulazio u te razmene, jedan za jedan, znajući da ću i ja da dobijem po nosu, ali sam očekivao da ja njega pošaljem na pod. Onda na kraju onako izmučeni, nikakvi, mrtvi, upadamo u „triangle“, on to namazano i dobro koristi, odrađuje šta treba, ja previsoko ostajem, nemam ni neke snage i eksplozivnosti da izađem. Upadam u „armbar“ i to je to.

Bio je iskren Ilić.

-Moj klub je odneo dve pobede, Marko i Honda su pobedili, ali moj poraz je sj***“ celu situaciju. Hvala svima koji ste me podržavali, što ste kupili karte, što ovaj sport raste nenormalnom brzinom. Sledeći put će možda biti bolji rezultat, ovaj put je tako, ja odoh da se vidim sa prijateljima i da uživam, vama želim sve najbolje i nadam se da sam nekome i dalje motivacija. Pre godinu dana sam bio „kraj karijere“ i ni u kakvom stanju, sada sam u takvoj situaciji u kojoj sam bio pre sat vremena.

"Džoker" je dodao da je MMA sport takav i da si danas "gore, a sutra dole" i da se pamti samo poslednji meč. Šteta, čini se da je Ilić imao sve u svojim rukama i da je mogao u svoju korist da reši pitanje pobednika.