Posle užasne igra protiv Zelenortskih ostrva, još jedna loša vest. Paunović neće imati jednog iskusnog igrača.

Štoper je još ranije dogovorio sa selektorom Veljkom Paunovićem da propusti utakmicu u Toluki.

Posle 89 minuta u duelu sa Zelenortskim Ostrvima, tokom kojeg je nosio kapitensku traku, Pavlović završava sezonu. U nedelju je dres Srbije obukao 55. put.

Reprezentativci Srbije u ponedeljak rano ujutru kreću ka Meksiko Sitiju, odakle će put Toluke.

„Očekuje nas težak put i protivnik u sličnim vremenskim uslovima. Videćemo situaciju u ambulanti, imamo i jednu povredu. Očekujemo povratak Petra Stanića…“, poruka je selektora Veljka Paunovića uoči puta.

Utakmica Meksiko – Srbija na programu je 5. juna od 4,00.