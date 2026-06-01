Marijana je uvek u centru pažnje. Na ovom Rolan Garosu sprečila je tuču Tijafoa i Farije.

Reagovala je sjajno i ponovo je bila glavna tema. Vreme je da se vratimo dve godine nazad. Igrao se meč Kaspera Ruda i Saše Zvereva na istom mestu u Parizu.

U tom okršaju je plasman u veliko finale izborio Zverev, koji je posle preokreta savladao dvostrukog uzastopnog vicešampiona pariskog grend slema, iz 2022. i 2023. godine.

Ipak, nakon njihovog meča, malo ko priča o tome kako je Zverev preokretom zaustavio Rudovu seriju na Rolan Garosu, već je u fokusu jedan pogled Srpkinje.

- Nađite nekog ko će vas gledati kao što Marijana gleda Kaspera Ruda - piše u jednoj objavi na Tviteru, a u komentarima su mnogi podelili mišljenje sa autorom.

Posle haosa koji je nastao ove godine na Rolan Garosu, kada je Marijana sprečila tuču, ovaj snimak postao je ponovo aktuelan. Snimak je ponovo postao viralan, a Marijana glavni akter... Naravno, nikad neće biti zaboravljeno kako je Rafu Nadala stavila na mesto i to na Australijan openu 2023. godine.