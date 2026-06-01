Selektor fudbalska reprezentacije Australije Toni Popović, objavio je konačan spisak za predstojeće Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Na spisku se našao i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek, koji sada nastupa za kiparski APOEL. Iskusnom štoperu će ovo biti treće učešće na Mundijalu, pošto je prethodno bio deo tima u Rusiji 2018, odnosno Kataru 2022. godine, kada su "kenguri" ispali u osmini finala od kasnijeg šampiona Argentine.

Degenek je u dresu reprezentacije odigrao 56 utakmica i postigao jedan gol.

Ovako izgleda spisak Australije:

Golmani: Metju Rajan (Levante), Pol Izo (Randers), Patrik Bič (Melburn)

Odbrana: Aziz Behič (Melburn), Miloš Degenek (APOEL), Hari Sutar (Lester), Džordan Bo (Fejnord), Kameron Burgs (Svonsi), Džejson Gerija (Albireks Nigata), Alesandro Čirkati (Parma), Kai Trevin (Njujork siti), Džejkob Italijano (Grazer), Lukas Herington (Kolorado Rapids)

Vezni red: Džekson Irvajn (Sent Pauli), Ajdin Hrutić (Erakles), Konor Metkalf (Sent Pauli), Ejden O'Nil (Njujork siti), Pol Okon-Engstler (Sidnej), Kami Delvin (Harts)

Napad: Metju Leki (Melburn), Aver Mabil (Kasteljon), Nestori Irankunda (Votford), Mohamed Ture (Norič), Nišan Velupilaj (Melburn), Kristijan Volpato (Sasuolo), Tete Jengi (Mačida Zelvija).