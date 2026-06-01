Sunčano jutro, pre podne postepeno povećanje oblačnosti, po podne nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Takvo vreme se očekuje danas u Beogradu, s tim da je - to nije naglašeno u prognozi - iznad Zemuna moguća bura! Tačnije, iznad „Zemunela“...

Skupština FK Partizan, čiji početak je zakazan za 14 sati u SC Teleoptik, mogla bi zaista da protekne u olujnoj atmosferi i da oduva jednu od struja u rukovodstvu kluba iz Humske. Zapravo, posle sednice, čija je 4. tačka dnevnog reda glasanje o poverenju članovima Upravnog odbora, koje će biti tajno, valja očekivati da u klubu više ne bude Predrag Mijatović. Ili Danko Lazović. Za obojicu istovremeno teško da ima mesta jer onaj čija većina među delegatima Skupštine pobedi na glasanju - oteraće onog drugog iz kluba opterećenog ogromnim dugom.

Odnosi između potpredsedika za sportska pitanja Mijatovića i generalnog direktora Lazovića praktično ne postoje još od zimus, kad je smenjen trener Blagojević, a minulih dana netrpeljivost je naelektrisana teškim izjavama...

Mijatović se u poslednje vreme distancirao od Lazovića i potpredsednice Milke Forcan, koja je uz direktora, ali to ne znači da mu nije stalo do vlasti u Humskoj. Protiv Rasima Ljajića nema ništa, međutim, kako prvi čovek kluba izgleda ne želi da se odrekne saradnje s Forcanovom i Lazetićem, ostaje otvoreno pitanje čija će struja danas da pobedi. Dok se nebo nad Zemunom, možebiti, bude otvaralo...