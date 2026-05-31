Partizan je završio prvo pojačanje za sledeću sezonu.

Kako prenosi Mozzart sport, Milan Aleksić stiže na jednogodišnju pozajmicu iz Sanderlenda. Još uvek nije poznato da li će postojati mogućnost otkupa ugovora sledećeg leta, ali će se i to znati za nekoliko dana.

Mladi 20-godišnji vezista je ponikao u Čukaričkom. U mlađim kategorijama je nekoliko godina nosio dres upravo Partizana, da bi u Radnički iz Kragujevca otišao 2023. godine.

U dresu ovog kluba je pružao veoma dobre partije, što mu je 2024. doneo transfer u Sanderlend za 3,5 miliona evra. U prvoj sezoni, u Čempionšipu je upisao 10 nastupa, da bi protekli prvi deo sezone proveo na pozajmici u Krakoviji, za koju je odigrao osam mečeva.

Sada je vreme za povratak u srpski fudbal.