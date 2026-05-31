Jedna od najboljih teniserki svih vremena, Martina Navratilova, govorila je o problemu koji postoji na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Nekoliko igrača se povredilo nakon što su udarili ili pali preko reklamnog panoa koji se nalazi iza osnovne linije, blizu tribine.

Najpre se Aleksander Bloks povukao zbog uganuća skočnog zgloba, da bi potom i Zejnep Sonmez u dublu "nastradala".

Navratilova Ističe da je ovo problem koji traje duži vremenski period.

- O ovome pričamo decenijama. Oduvek su bili opasni, ali sada kada su napravljeni od metala, još je gore. Teren više nije dovoljno veliki. Ali nikad ne bi trebalo da bude opasno - objasnila je Navratilova.