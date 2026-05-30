Meč je trajao pet sati i 58 minuta. Serundolo je 56. teniser sveta, dok je Landaluse 69. na ATP listi.



Argentinski teniser, koji je u prošloj rundi posle velikog preokreta pobedio Janika Sinera, danas je došao do nove pobede i najboljeg rezultata u karijeri na grend slem turnirima.

Serundolo će u osmini finala igrati protiv Matea Beretinija, koji je savladao Fransiska Komesanu sa 7:6, 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13), posle pet sati i 13 minuta.

U osminu finala Rolan Garosa prošao je i Alehandro Tabilo, koji je savladao Moizea Kuamea rezultatom 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (11:9).

Tabilo će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Feliksa Ožea-Alijasima i Brendona Nakašime.