FNC se po treći put vratio u Beogradsku arenu, a ovoga puta je regionalna organizacija za publiku u srpskoj prestonici spremila pravu poslasticu u vidu glavne borbe između Aleksandra Ilića i Đanija Barbira.

U hodnicima Arene došlo je i do neočekivanog susreta i sukoba između dva borca. Već određeno vreme traju prepucavanja između crnogorskog borca Miloša Janičića sa Stefanom Negucićem, predstavnikom iz Srbije.

Oni su se našli jedan naspram drugog u hodniku Beogradske arene i da nije bilo organizatora između njih, došlo bi do tuče.