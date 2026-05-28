Rukometaši Partizana nisu šampioni Srbije i moraće da odigraki novu utakmicu protiv Vojvodine, saopštio je danas direktor ARKUS lige Vladimir Knežić.

- Druga utakmica finala plej-ofa: Vojvodina - Partizan neće se registrovati, usled trajnog prekida, za koji nije kriva ni jedna ekipa, već će se igrati nova utakmica - stoji u odluci direktora.

Određen je i datum nove utakmice, a to je ponedeljak 1. jun sa početkom u 19 časova, u Sportskom centru "Slana bara" u Novom Sadu.

- Utakmica će se igrati bez prisustva publike. Utakmici mogu prisustvovati po 20 članova oba kluba, predstavnici lige i predstavnici saveza - zaključuje Knežić u odluci.