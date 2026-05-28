Grčki teniser je u drugom kolu izgubio od Matea Arnaldija sa 3:1, po setovima 7:6, 5:7, 6:3, 6:2.

Cicipas je potvrdio da se nalazi u izuzetno lošoj formi. Na prethodnim turnirima je ispadao u ranoj fazi, a u istom ritmu je nastavio i u Parizu, gde je 2021. godine igrao finale u kom je poražen od Novaka Đokovića.

Italijan je dobio prvi set u taj-brejku, da bi Cicipas uzvratio u drugom i uneo dramu. Međutim, Grk se nakon toga potpuno ugasio i do kraja meča je osvojio samo pet gemova, pa je Arnaldi prošao u treće kolo.

Tamo će igrati protiv Belgijanca Kolinjona koji je šokirao petog tenisera sveta Bena Šeltona.

Pobedu je ostvario i Mateo Beretini koji je bio bolji od domaćeg predstavnika Artura Rinderkneša sa tri puta po 6:4.