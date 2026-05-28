Fransisko je igrao protiv Uga Gastona, dok je na "Šatrijeu" njegov brat Huan Manuel "okretao" Janika Sinera.

-Neverovatan dan za porodicu, mene, brata, za sve. Da, pre mečeva, podelili smo se: neko je išao da gleda mog brata, drugi mene. Ali rekao sam im: 'U redu, počnite sa mojim bratom, pa ćete videti kako će ići. Onda neki mogu doći na moj meč, a kad on završi, svi mogu da dođu'. Mislim da kad sam počeo, on gubio 1-0 i 4:1. Onda sam seo i pogledao u svoju ložu, a moje porodice nije bilo tamo. Pitao sam: 'Koji je rezultat?' Odgovorili su: "2-1 u setovima" - priča Serundolo.

Tada je Siner bio već uveliko u problemima.

-Onda sam nastavio da igram, u četvrtom setu sam išao ka peškiru. Ljudi su počeli da mi viču: 'Tvoj brat pobeđuje, tvoj brat pobeđuje'. Razmišljao sam: 'Hajde, ljudi, prestanite da mi pričate, igram četvrti set, pod stresom sam trenutno'. Ljudi su počeli da mi govore: 'Tvoj brat je pobedio, tvoj brat je pobedio'. Vodio sam sa 3-1 u četvrtom setu. Onda sam pomislio: 'U redu, ako je on pobedio, moram i ja. Fokus, fokus, fokus.' Bilo je teško igrati četvrti set, ali sam prezadovoljan pobedom", kaže Fransisko.

On je savladao Gastona sa 3-1, a naredni rival biće mu Zakari Svajda.