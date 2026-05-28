Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo Rolan Garosa pošto je danas pobedila Francuskinju Elsu Žakemo rezultatom 2:0 (7:5, 6:2) za sat i 36 minuta.

U prvom setu prošlogodišnja finalistkinja napravila je dva brejka, a pretrpela jedan, i tako povela 1:0. U drugom setu Sabalenka pravi tr brejka, a gubi jedan servis, i tako lako stiže do naredne runde.

U trećem kolu Sabalenka će igrati protiv Australijanke Darije Kasatkine.

Sabalenka nikada nije osvojila titulu na Rolan Garosu, pa će imati veliki motiv da podigne trofej u Bulunjskoj šumi. Arina je do sada osvojila četiri grend slem titule, po dve na Australijan openu i US openu.