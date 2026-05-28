Eliminacija Janika Sinera je obeležila dosadašnji tok Rolan Garosa, ali se danas dogodilo još jedno veliko iznenađenje.

Ben Šelton je završio učešće u drugom kolu pošto je izgubio od Belgijanca Rafaela Kolinjona sa 3:0, po setovima 6:4, 7:5, 6:4. Tako je peti teniser sveta ispao u ranoj fazi turnira.

Kolinjon je odigrao perfektan meč. Trenutno je 62. igrač planete, ali je igrao kao da je u Top 10. Koliko je bio dominantan govori podatak da Šeltonu nije dozvolio nijednu brejk loptu!

Pokušavao je Šelton da iznenadi protivnika čestim izlascima na mrežu, ali je Belgijanac za sve imao rešenje.

U svakom od setova je pravio po jedan brejk, što mu je bilo dovoljno za pobedu.

Kolinjon će u narednom kolu igrati sa boljim iz okršaja Matea Arnaldija i Stefanosa Cicipasa.