Sportska vest dana je eliminacija Janika Sinera sa Rolan Garosa.

Italijan je izgubio od Argentinca, Huana Manuela Serundola rezultatom 3:2 u setovima posle neverovatne drame.

Italijanski teniser je bez većih problema osvojio prva dva seta.

Siner je zatim vodio 5:1 u trećem setu, ali je počeo sporije da se kreće, što je Serundolo iskoristio i dobio četiri uzastopna gema.

Najbolji teniser sveta je pri rezultatu 5:5 zatražio medicinski taj-aut, a potom je Argentinac osvojio sledeća dva gema i smanjio na 2:1 u setovima.

Argentinski teniser je bio ubedljiv u naredna dva seta, Sineru je prepustio po jedan brejk u oba dela meča i tako došao do velikog preokreta i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Pravu bitku je Siner vodio sa samim sobom na terenu. To se moglo videti od kraja trećeg seta, pa do samog kraja meča.

U nekim trenucima je jedva i dolazio do daha.

Fotoreporteri su zabeležili upravo te trenutke kada je Sineru bilo izuzetno teško, pa tako te fotografije obilaze tenisku, ali i sportsku planetu.